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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 9/3 /2016

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 9/3 /2016 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 9/3 /2016

برج الثور على الصعيد المهني:


>النصيحة خير من توجيه الإهانات لأشخاص من الممكن أن تكون خبرتهم قليلة فى مجال العمل، لا تتوقع أن جميع الأشخاص بنفس درجة ثقافتك ونفس مستوى أدائك المهنى، تعامل مع الأشخاص حسب طبيعة كل منهم، واعتمد على توجيه النصيحة بدلاً من الحديث بأسلوب غير لائق.

الثور على الصعيد العاطفى:


>تعتمد على أسلوبك المميز فى الحديث والقدرة على الأقناع، فى جميع مواقفك مع شريك حياتك، لذلك فهناك دائماً حالة من توخى الحذر قبل الحديث معك، لأنه يعرف أن لديك حجج مسبقة من الممكن أن تخلف بها توقعاته عن الحلول التى يضعها للمشكلة، حاول أن تكون أكثر مرونة وتقبل آراء شريك حياتك.

الثور على الصعيد الصحى:


>لا يمكن أن تتعامل مع الأعراض المرضية بإهمال طوال الوقت، وتعتقد إنها ستحل من تلقاء نفسها، الاستماع إلى توجيهات الطبيب والالتزام بالعلاج وحده الذى يساعد على الشفاء فى وقت قصير، ولا تنسى أن الرياضة تجنبك الكثير من الأعراض المرضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور :


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يعيش يوم روتينى فى حياته حيث يجد بعض مشاعر الغضب من المحيطين به فى نطاق العمل بسبب الحديث بلهجة حادة مع بعض الموظفين الجدد، و توجيه جمل مستفزة دون أن يعرف مستوى الأداء المهنى لكل منهم، والمشكلات مع شريك الحياة مستمرة لكنها تحتاج فقط إلى مرونة فى الحديث حتى تصل لحل مناسب.

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مصر 365

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