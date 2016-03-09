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رجيم أتكنز يقلل وزنك 6 كجم خلال أسبوعين واحترس من أضراره

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رجيم أتكنز يقلل وزنك 6 كجم خلال أسبوعين واحترس من أضراره رجيم أتكنز يقلل وزنك 6 كجم خلال أسبوعين واحترس من أضراره
"أتكنز" هو نظام غذائى شهير لعلاج السمنة والتخلص من الوزن الزائد، ابتكره طبيب القلب الشهير روبرت أتكنز عام 1972، حيث يقوم الشخص الذى يتبع هذا الرجيم بالحد تماما من تناول الكربوهيدرات خاصة خلال المرحلة الأولى، مع تناول كميات متوسطة من البروتينات والدهون.

وأوضح التقرير - الذى نشر بالموقع الإلكترونى لمركز مايو كلينيك الأمريكى - أن نظام أتكنز قد يساهم فى خفض الوزن بمقدار 6 كيلو و800 جرام خلال أول أسبوعين من بدء اتباع الرجيم، ولكن يقل الوزن الذى يفقده الشخص بعد ذلك مع مرور الوقت.

نموذج عملى لرجيم أتكنز


>الإفطار: بيض مقلى مع بصل مقلى وجبن شيدر.
>المشروبات المسموح بها: القهوة والشاى والماء والمشروبات الغازية الدايت وشاى الأعشاب.

الغذاء: سلطة الشيف الكلاسيكية (المقادير: خس مقطع وثمرة طماطم و2 بيضة مسلوقة مقطعة وخيار ومشروم وجبن شيدر وشرائح تركى محمصة)، بجانب الدجاج وصلصة الأفوكادو مع تناول أى من المشروبات المذكورة فى الإفطار.

العشاء: شرائح السالمون المطهية فى الفرن مع الأسبارجوس وسلطة الجرجير والطماطم والخيار، ومشروب واحد.

الوجبات الخفيفة: حال شعورك بالجوع بين الوجبات يمكنك تناول وجبتين بحد أقصى، وينصح بتناول قطعة من جبن الشيدر أو الكرفس.

أضرار رجيم أتكنز


>وأضاف التقرير أن رجيم الأتكنز له بعض الأضرار الصحية المحتملة بسبب تناول قدر قليل جدا من الكربوهيدرات خلال المرحلة الاولى، وتشمل: الصداع والدوخة والإعياء والإمساك والضعف، وقد يعانى بعض الأشخاص من الإصابة بالإمساك أو الإسهال أو الغثيان بسبب عدم الحصول على القدر الكافى من الألياف.

أشخاص لا يصلح معهم رجيم أتكنز


>هناك بعض الأشخاص لا يصلح معهم هذا النظام الغذائى، خاصة الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول أو الإنسولين أو الأدوية المخفضة للسكر، وكذلك المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى والحوامل والمرضعات.

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