لعلاج سرطان الثدى.. العلاج المناعى باب أمل جديد بديلا للكيماوى

سرطان الثدى من أكثر أنواع السرطانات انتشارا بين النساء فى مصر، ويبحث العلماء يوميا عن طرق نستطيع من خلالها الكشف عن المرض فى وقت مبكر، بالإضافة إلى بحثهم عن طرق علاج لسرطان الثدى بديلة عن العلاج الكيمياوى.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يقول الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام كلية طب جامعة عين شمس، رئيس الجمعية الدولية لعلاج أورام الثدى والنساء لـ"اليوم السابع": "قبل التحدث عن أحدث الطرق المتبعة حاليا فى علاج سرطان الثدى، علينا التأكيد على أهمية معرفة كيفية الكشف الذاتى للمرض وهو فى حجم صغير وفى حالة الشك من وجود شىء على السيدة الذهاب إلى الطبيب المختص سريعا، وإذا لزم الأمر التأكد من المرض باستخدام الماموجرام، مع التعرف على التاريخ المرضى لأقرب الشخصيات مثل الأم والخالة، حتى نتأكد من سلامة الفتاة، ويكون الكشف بداية من عمر 30 سنة فى حالة وجود تاريخ مرضى للعائلة، ومن سن 40 سنة فى حالات العادية.
>وأضاف الدكتور الغزالى: "لا ينصح بالتعرض لأشعة الماموجرام كثيرا نظرا للآثار الجانبية التى كشفها بعض الباحثون، والتى تظهر على بعض الحالات، وحتى يكون الجهاز آمنا بنسبة 100% للمرأة تم الكشف عن جهاز أشعة موجات صوتية بمقاطع صغيرة جدا وهو قريب من الماموجرام، ولكن دون الآثار جانبية الناتجة عنه، نظرا لأن الموجات الصوتية لا تضر بالإنسان.
>وقال الغزالى: "اعتمدنا فترة طويلة فى علاج السرطان على مهاجمة الورم وما يحيط به من خلايا سليمة، ثم انتقلنا إلى العلاج الموجه الذى نهاجم فيه الورم فقط والأسلوب الثانى رفع من نسبة الشفاء، ولكن مع الحالتين كنا نستعين بالعلاج الكيماوى الذى يترك آثارا جانبية كثيرة، وفى محاولة من العلماء والباحثين للتغلب على آثار الكيماوى واكتشاف طريق جديد لعلاج السرطان تم اكتشاف العلاج المناعى، وهو عالم جديد وواسع نحتاج فيه لأبحاث أكثر على مرضى مصريين لتتناسب مع طبيعتنا الخاصة.
>وأضاف الغزالى: "أنواع السرطان كثيرة ولم يستطع العلماء التوصل إلى طريق للعلاج المناعى لنوع واحد فقط وهو سرطان الجلد، وتم تجربته على جيمى كارتر - رئيس الولايات المتحدة الأسبق - ويعتمد هذا العلاج على تقوية مناعة الجسم لتهاجم هى الخلايا السرطانية دون تدخل من الكيماوى.
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الكشف الذاتى أولى خطوات علاج سرطان الثدى
>يقول الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام كلية طب جامعة عين شمس، رئيس الجمعية الدولية لعلاج أورام الثدى والنساء لـ"اليوم السابع": "قبل التحدث عن أحدث الطرق المتبعة حاليا فى علاج سرطان الثدى، علينا التأكيد على أهمية معرفة كيفية الكشف الذاتى للمرض وهو فى حجم صغير وفى حالة الشك من وجود شىء على السيدة الذهاب إلى الطبيب المختص سريعا، وإذا لزم الأمر التأكد من المرض باستخدام الماموجرام، مع التعرف على التاريخ المرضى لأقرب الشخصيات مثل الأم والخالة، حتى نتأكد من سلامة الفتاة، ويكون الكشف بداية من عمر 30 سنة فى حالة وجود تاريخ مرضى للعائلة، ومن سن 40 سنة فى حالات العادية.
أحدث طرق للكشف عن سرطان الثدى
>وأضاف الدكتور الغزالى: "لا ينصح بالتعرض لأشعة الماموجرام كثيرا نظرا للآثار الجانبية التى كشفها بعض الباحثون، والتى تظهر على بعض الحالات، وحتى يكون الجهاز آمنا بنسبة 100% للمرأة تم الكشف عن جهاز أشعة موجات صوتية بمقاطع صغيرة جدا وهو قريب من الماموجرام، ولكن دون الآثار جانبية الناتجة عنه، نظرا لأن الموجات الصوتية لا تضر بالإنسان.
العلاج المناعى باب أمل جديد لعلاج سرطان الثدى بدون كيماوى
>وقال الغزالى: "اعتمدنا فترة طويلة فى علاج السرطان على مهاجمة الورم وما يحيط به من خلايا سليمة، ثم انتقلنا إلى العلاج الموجه الذى نهاجم فيه الورم فقط والأسلوب الثانى رفع من نسبة الشفاء، ولكن مع الحالتين كنا نستعين بالعلاج الكيماوى الذى يترك آثارا جانبية كثيرة، وفى محاولة من العلماء والباحثين للتغلب على آثار الكيماوى واكتشاف طريق جديد لعلاج السرطان تم اكتشاف العلاج المناعى، وهو عالم جديد وواسع نحتاج فيه لأبحاث أكثر على مرضى مصريين لتتناسب مع طبيعتنا الخاصة.
العلاج المناعى لعلاج كل أنواع السرطان
>وأضاف الغزالى: "أنواع السرطان كثيرة ولم يستطع العلماء التوصل إلى طريق للعلاج المناعى لنوع واحد فقط وهو سرطان الجلد، وتم تجربته على جيمى كارتر - رئيس الولايات المتحدة الأسبق - ويعتمد هذا العلاج على تقوية مناعة الجسم لتهاجم هى الخلايا السرطانية دون تدخل من الكيماوى.
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