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أستاذ كبد: 10% من المصريين مصابون بفيروس سى والاكتشاف المبكر يقلل المضاعفات

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أستاذ كبد: 10% من المصريين مصابون بفيروس سى والاكتشاف المبكر يقلل المضاعفات أستاذ كبد: 10% من المصريين مصابون بفيروس سى والاكتشاف المبكر يقلل المضاعفات
أمراض الكبد من أكثر الأمراض انتشارا بين المصريين، والأكثر خطرا على حياتهم بسبب البلهارسيا والالتهاب الفيروسى، وهو مرض متأصل فى تاريخ المصريين نحاربه منذ فترة طويلة، وتم التوصل للعديد من الخطط العلاجية التى تساعد فى التخلص منه.

وأوضح الدكتور على حسن فرج - أستاذ أمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بكلية طب قصر العينى - أن أمراض الكبد فى كثيرة ونحارب تواجدها فى جسم الإنسان منذ فترة طويلة، ولكن فى الوقت الحالى يصيب فيروس C نحو 10% من المصريين وهذه نسبة بسيطة مقارنة بالدول الأخرى التى تعانى من أمراض الكبد.

وأرجع الدكتور على حسن فرج الفضل فى التغلب على أمراض فيروس C وقلة مشاكله إلى الاكتشافات الجديدة وطرق العلاج المستخدمة حاليا، التى يشرف عليها العديد من الأطباء والباحثون وتنتجها 7 شركات بسعر مناسب، فنحن نقدم فى مصر خدمة مميزة لعلاج مرضى الكبد والفيروسات.

وتابع الدكتور على حسن: للقضاء "على المرض نهائيا علينا معالجة البنية التحتية للبلاد والمسببة لأمراض الكبد، وهى من بين الطرق التى نريد أن نسلكها حاليا للقضاء على المرض ذاته، لأن القضاء على مسببات المرض أهم من الأبحاث التى توصلنا اليها للقضاء على المرض ذاته".


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