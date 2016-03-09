رئيس اتحاد السلة: ما حدث يؤثر على فرص استضافة مصر لكأس العالم

دون سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عدة ملاحظات عن ملامح ملعب نادي ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي الذي يستضيف لقاء الفريقين في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ: "نجيلة الملعب جيدة، ومدرجات الملعب صغيرة".

وأضاف عبر قناة "النهار رياضة": "إلا أن مساحة أرض الملعب واسعة ومقبولة، تشبه كثيرًا ملعب الدفاع الجوي".

ويلتقي الأهلي مع الفريق الأنجولي يوم السبت المقبل بملعب "باتريس لوفومبو" الذي يتسع لخمسة آلاف متفرج.

ويتدرب الفارس الأحمر مرة وحيدة على هذا الملعب يوم الجمعة، ويخوض تدريبين بالعاصمة الأنجولية بسبب بعد المسافة بين لواندا ومدينة ليبولو، حيث تزيد عن 300 كيلو متر.