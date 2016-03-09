الطرابلسي لصلاح: لابد أن تكون حاسما في مثل هذه المباريات .. تعلم من رونالدو

وجه حاتم الطرابلسي نجم الكرة التونسية السابق رسالة إلى محمد صلاح نجم روما خسارة فريقه من ريال مدريد 2-0 يوم الثلاثاء.

وحل روما ضيفا على ريال مدريد ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة 2-0 في الذهاب وليتوقف مشوار الفريق في البطولة بالسقوط 4-0 في مجموع المباراتين.

شارك صلاح في المباراة كاملة وأهدر فرصتين مؤكدتين كادتا أن يغيرا مسار اللقاء.

وقال الطرابلسي في اطار تحليله ل موجها كلماته لصلاح: "لابد أن تكون حاسما عندما تلاقي الفرق الكبرى، وأن تستغل الفرص".

وأضاف "كريستيانو رونالدو لم يحصل على 50 فرصة في اللقاء، بل سنحت إليه فرصا قليلة سجل منها هدفا، وجيمس رودريجز أيضا سنحت له فرصة سجل منها هدفا".

وسجل رونالدو وجيمس ثنائية الملكي في الدقيقتين 64 و68 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأتم نجم أياكس السابق "لابد أن يحسن صلاح ترويضه للكرة في الثلث الأخير من الملعب، فالترويض غير الجيد للكرة قد يقتل الفرصة على عكس الترويض الجيد الذي يجعل اللاعب في موقف جيد للتسجيل".