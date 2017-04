مكياج ديور في عروض أزياء خريف وشتاء 2017/ 2016

مكياج عرض أزياء Diorلخريف وشتاء 2017 - 2016من ابتكار وتصميم Peter Philips.

يبحث Peter Philipsالمدير الإبداعي لمكياج Dior عن الأنوثة المتألقة من خلال جوانبها الأكثر سحراً وجاذبية، فنجد أن ما يُميز هذا العرض هي الابتسامة البراقة والعيون الآسرة.

المكياج

الشفاه

"تعتبر الشفاه عنصراً هاماً في أي إطلالة، لذا تم ترطيب الشفاه بـ Dior Addict Lip Glow ثم تم استخدام مُحدد الشفاهDior Contour lip liner وأحمر شفاهRouge Dior بدرجة poison للحصول على أقصى درجات اللون البرقوقي المقارب للون الأسود. وفي النهاية وُضعت طبقة من مُلمع الشفاه الفائق Dior Addict Ultra Gloss بدرجة Bulleللحصول على تأثير لامع كالمرآة.

العيون

تلعب العيون لعبة السحر والجاذبية من خلال الرموش الكثيفة الفاتنة. أولا يتم وضع طبقة من Diorshow Maximiser 3D كأساس على الرموش لتبدو مموجه. كما قام Peter Philips بتعزيز الرموش العليا والسفلى بوضع طبقات متتالية من ماسكارا Diorshow Iconic Overcurl mascara بدرجة Over Black لتحقيق أقصى قدر ممكن من الكثافة. "أردت ان أعزز من تأثير الماسكارا على الرموش، وقمت بوضع درجات الظلال الرقيقة على الجفون باستخدام علبة ظلال 5 Couleurs Palette بدرجة Skyline Edition Parisian Sky."

البشرة

تمتعت البشرة بالصفاء الذي لا يشوبه شائبة، وذلك بفضل اتباع الثلاثة خطوات الروتينية لمجموعة Diorskin Forever. كما وضح Peter Philips قائلاً "وضعت أولا برايمر Diorskin Forever & Ever Wear Primer ويليه كريم الأساس السائل Diorskin Forever Fluid Foundation. وللحصول على تغطية مثالية للبشرة بدون لمعان استخدمت البودرة الحرة Diorskin Forever & Ever Control Loose Powder ولإخفاء عيوب البشرة وضعت لمسة من المستحضر الذكي Fix It ليُضفي على الوجه الرتوش الأخيرة ويمنحه تألق وجمال ليس له مثيل."

الأظافر

تظهر الأظافر بشكل رقيق وجذاب مع طلاء الأظافر Dior Vernis بدرجة Aerial ذات اللون البُني الفاتح أو بطلاء الأظافر Dior Vernis بدرجة Obscure ذات اللون البني الداكن.

الشعر

صفف Guido Palau الشعر بتسريحة أنيقة ومتناسقة حيث قام بفرق الشعر نحو جانب الرأس بشكل منظم والشعر أملس ولامع، ثم عقد الشعر خلف الأذنين عند آخر الرقبة بعقدتين صغيرتين، وتعطي هذه التسريحة انطباع الفتاه الشقية.

الشفاه: رُطبت الشفاه باستخدام Dior Addict Lip Glow أو Dior Addict Lip Glowبدرجة Pommade n°001, ثم وُضع مُحدد الشفاه Dior Contour lip liner بدرجة n°962 Poison وأحمر شفاهRouge Dior بدرجة n°962 poison, ووُضعت طبقة من مُلمع الشفاه الفائق Dior Addict Ultra Gloss بدرجة n°001 Bulle.

العيون: زُينت الجفون باستخدام علبة ظلالSkyline Edition 5 Couleurs Palette بدرجة Parisian Sky n°506 , وُضعت طبقة من Diorshow Maximiser 3D كأساس على الرموش وبعد ذلك تم وضع عدة طبقات من ماسكارا Diorshow iconic Overcurl mascara بدرجة Over Black n°90 . وزُينت الحواجب باستخدام ظلال All-in-Brow 3D palette.

البشرة: تم استخدام برايمر Diorskin Forever & Ever Wear Primer, يليه كريم الأساس السائل Diorskin Forever Fluid Foundation والبودرة الحرة Diorskin Forever & Ever Control Loose Powder وفي النهاية تم وضع كونسيلر Fix It.

الأظافر: طلاء الأظافر Dior Vernis بدرجة n°202 Aerial ذات اللون البُني الفاتح أو بطلاء الأظافر Dior Vernis بدرجة n°818 Obscure ذات اللون البني الداكن.

كل التقدير لكل الفنانين فيما وراء كواليس عرض Dior لخريف وشتاء 2017 - 2016

المكياج من ابتكار وتصميم Peter Philips.

مصور Christian Dior Parfums: Vincent Lappartient