جهزي بشرتك الجافة قبل تطبيق المكياج

إذا كنت من ذوات البشرة الجافة، فلا بدّ لك من التعامل معها بشكل صحيح، لأن البشرة الجافة التي يسهل التعامل معها تعتمد أولاً على طريقة عنايتك اليومية بها.

إليك أفضل روتين للعناية بالبشرة الجافة لتتمتعي ببشرة سهلة خالية من المشكلات أو الجفاف:

1.إعداد البشرة: قبل البدء بوضع أيّ منتج على بشرتك، يجب عليك أولاً إعداد بشرتك؛ وذلك بغسل البشرة بمنظّف لطيف، ثمّ إتباعه سريعاً بالمرطّب الخاص بكن ثم الانتظار بعض الوقت، قبل البدء بوضع كريم الأساس الخاص بك؛ كما يمكنك تقشير بشرتك مرةً أسبوعيّاً للتخلص من الجلد الميت بها، ثمّ ترطيب البشرة كذلك فوراً بعد التقشير.

2.وضع الكريم التمهيدي: الكريم التمهيدي يعتبر مفيداً جداً للبشرة الجافة، لأنه يعمل كحاجز وقائيّ، فيساعد على إبقاء الرطوبة بداخلها. وتعتبر كريمات الـ BB من الكريمات التي تحتوي على التمهيدي في مكوناتها؛ فاحرصي على وضعه قبل وضع كريم الأساس أو أيّ مستحضرات على بشرتك.

3.اختيار كريم الأساس المناسب: الأساس السائل هو الأنسب للبشرة الجافة، ولكن عليك إعطاءه بعض الوقت ليجفّ قبل البدء بتطبيق مستحضرات العين.

4.استخدام فرشاة الأساس: يمكنك الاستغناء عن فرشاة الأساس والاستعاضة عنها بأطراف أصابعك؛ وكلّ ما عليك فعله هو وضع الكريم على بشرتك ثمّ توزيعه وتدليكه على البشرة بأطراف الأصابع. على الدوام، تكون حساسية الأصابع أفضل من حساسية الفرشاة على البشرة. ولكن ينبغي عليك مراعاة تطهير يديك جيداً قبل استخدامها حتى لا تنقلي البكتيريا إلى بشرتك، مما يعرّضك لبعض المشكلات المزعجة.

5.اختيار الأساس المناسب: تجنبي كريمات الأساس الخالية من الزيوت، إذا كنت تعانين من بشرة غاية في الجفاف. ولكن عندما تشعرين بأنّ بشرتك أصبحت رطبةً قليلًا، يكن بإمكانك حينها استبداله بكريم الأساس الخالي من الزيوت.

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