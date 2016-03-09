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فيديو قصير لفتاة تقص شعرها يشعل انستقرام!

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بعد فيديوهات المكياج وخطوات تطبيق أغرب الحيل الجمالية، انتشر على انستقرام خبيرة التجميل كاميلا برافو Camila Bravo ، وهي تقصّ غرة، وتعلّم السيدة كيفية قصّ شعرها في المنزل.

تابعي هنا: أسرع وصفة لتنعيم الشعر


إذا كنت تريدين قصّ غرّتك بنفسك:

- تحتاجين إلى مشط ومقصّ
- مشطي شعرك جيداً
- سرّحي الخصل الأمامية إلى الأمام
- افرقي شعرك على شكل مثلث
- احرصي على أن يكون رأس المثلث عند ربع فروة الرأس
- لفّي خصل المثلث من اليمين إلى اليسار
- ضعي إصبعك عند مستوى الحواجب
- قصي الغرة.

بعد أن حصل هذا الفيديو على نسبة مشاهدة عالية، انتشرت هذه الطريقة بسرعة بين السيدات. لكن انتبهي وتوخّي الحذر عند تطبيقها؛ فإذا كان شعرك رطباً، فعليك أن تدركي أنه سيصبح أقصر عندما يجفّ، وتحديداً إذا كان شعرك مجعداً.

 

تابعي أيضاً:

 

 

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