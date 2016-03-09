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واشنطن تبلغ الرياض قلقها من قطع المساعدة العسكرية للبنان

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واشنطن تبلغ الرياض قلقها من قطع المساعدة العسكرية للبنان واشنطن تبلغ الرياض قلقها من قطع المساعدة العسكرية للبنان

>أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء ان الولايات المتحدة ابلغت حليفتها "قلقها" حيال قرار المملكة الرجوع عن تقديم مساعدة عسكرية للبنان كانت عبارة عن برنامج تجهيز دفاعى بقيمة ثلاثة مليارات دولار يشمل اسلحة فرنسية.

وقطعت السعودية فى فبراير مساعدتها عن الجيش اللبنانى احتجاجا على مواقف اتخذتها بيروت ورأت المملكة انها مناوئة لها وان حزب الله الشيعى اللبنانى يقف خلفها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جون كيربى خلال مؤتمر صحافى ان واشنطن اعربت للرياض عن "قلقها حيال قطع المساعدة العسكرية" السعودية عن لبنان، من دون مزيد من التفاصيل عن فحوى "المحادثة الدبلوماسية".

واشار كيربى الى ان "دعم القوات المسلحة اللبنانية امر مهم لايجاد توازن مع حزب الله ورعاته فى الخارج" فى اشارة الى ايران.

وشدد المتحدث الاميركى على ان "القوات المسلحة اللبنانية تستحق من الاسرة الدولية الاستمرار فى دعمها، واوقفت السعودية برنامج تسليح للجيش اللبنانى بثلاثة مليارات دولار ردا على ما اعتبرته مواقف "مناهضة" لها.

وتأخذ السعودية على لبنان امتناعه عن التصويت على بيانين صدرا عن اجتماعين لوزراء خارجية جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامى فى يناير ودانا مهاجمة متظاهرين سعوديين للسفارة والقنصلية السعوديتين فى ايران.

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مصر 365

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