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تحرير 1304 مخالفات خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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تحرير 1304 مخالفات خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 1304 مخالفات خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1304 مخالفات مرورية متنوعة وشملت 527 مخالفة مرورية متنوعة، نموذج 125 و132 مخالفة إزالة ملصقات و148 مخالفة انتظار خاطئ و3 حجز سيارة و289 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير و24 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و47 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و88 مخالفة تجاوز السرعة "رادار" و27 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 19 رخصة لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 28 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير 17 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و15 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و24 مخالفة عدم ارتداء خوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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