النيابة تقرر تشريح جثة خفير لقى مصرعه بـ 25 طلقة فى القاهرة الجديدة

قرر المستشار أحمد ربيع مدير نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ندب الطب الشرعى لتشريح جثة خفير خصوصى لقى مصرعه على يد مجهولين بـ 25 طلقة بمنطقة القاهرة الجديدة، كما صرحت النيابة بالدفن عقب التشريح، وكلفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة لضبط الجناة.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد مقتل خفير خصوصى يدعى "على.أ" فى العقد الثالث من العمر على يد مجهولين، يستقلون سيارة ملاكى حمراء اللون وبحوزتهم عدد من الأسلحة الآلية، وبسؤال شهود الواقعة أكدوا أن خمسة أشخاص، كانوا يستقلون سيارة حمراء اللون وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتهديد المارة والمواطنين بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأضاف الأهالى أن المتهمين قام أحدهم بالنزول من السيارة وتوجه إلى مكان حراسة الخفير وأطلق وابلا من الأعيرة النارية تجاهه أدت إلى مصرعه فى الحال.

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