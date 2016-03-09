تنفيذ 401 حكم قضائى وضبط 78 هاربًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 401 حكم متنوع منها 251 حكمًا جزئيًا و55 حكم غرامات، 71 حكم سايرة و5 أحكام جنائية و11 حكم مخالفات و10 أحكام مستأنف.

كما تمكنت الحملة من ضبط 78 متهمًا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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