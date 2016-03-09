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وسائل إعلام تونسية: سماع دوى إطلاق نار قرب مدينة بنقردان

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وسائل إعلام تونسية: سماع دوى إطلاق نار قرب مدينة بنقردان وسائل إعلام تونسية: سماع دوى إطلاق نار قرب مدينة بنقردان
أكدت وسائل إعلام تونسية سماع دوى إطلاق نار فى منطقة "بنّيرى"، التى تبعد 5 كيلومتر عن مدينة بنقردان.

ويذكر أن القوات الأمنية التونسية تنتشر بشكل كبير فى مدينة بنقردان وسط تطبيق قرار حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً، وذلك بعد العملية الإرهابية التى استهدفت أمس الثكنة العسكرية ومركز الحرس الوطنى والأمن الوطنى التونسى بالمدينة.

استمرار المواجهات بين القوات التونسية والإرهابيين.. ارتفاع عملية مدينة بنقران إلى 54 بينهم 36 مسلحا.."السبسى": القوات التونسية تصدت بنجاح للهجوم..ورئيس الحكومة: هدف الإرهابيين إقامة "إمارة داعشية"

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