وسائل إعلام تونسية: سماع دوى إطلاق نار قرب مدينة بنقردان

أكدت وسائل إعلام تونسية سماع دوى إطلاق نار فى منطقة "بنّيرى"، التى تبعد 5 كيلومتر عن مدينة بنقردان.

ويذكر أن القوات الأمنية التونسية تنتشر بشكل كبير فى مدينة بنقردان وسط تطبيق قرار حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحاً، وذلك بعد العملية الإرهابية التى استهدفت أمس الثكنة العسكرية ومركز الحرس الوطنى والأمن الوطنى التونسى بالمدينة.

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