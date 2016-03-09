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تعيينات رئيسية وهيكل تنظيمي لقطاع النشر في «دبي للإعلام»

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تعيينات رئيسية وهيكل تنظيمي لقطاع النشر في «دبي للإعلام» تعيينات رئيسية وهيكل تنظيمي لقطاع النشر في «دبي للإعلام»

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، أعلنت المؤسسة أمس عن تعيينات رئيسية وهيكل تنظيمي جديد لقطاع النشر بالمؤسسة، تشمل تعيين رؤساء ومديري تحرير في الصحف التابعة لها.

وقالت منى المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بصفتها المكلف بالإشراف على قطاع النشر: روعي في إعادة الهيكلة إعطاء دور محوري للكفاءات الوطنية إيماناً بقدراتهم على تحقيق التطور المنشود، كما تم التركيز على بناء صف ثانٍ وثالث من القيادات الإعلامية الوطنية لضمان مواصلة تعزيز مستويات ونسب التوطين، للمشاركة في قيادة القطاع الإعلامي.

وتضمنت التعيينات والهيكل التنظيمي تعيين أحمد الحمادي في منصب المدير التنفيذي لقطاع النشر، كما شملت الغالبية العظمى من المناصب القيادية في الصحف الثلاث، حيث تم في «البيان» تعيين كل من منى بوسمرة بمنصب رئيس التحرير المسؤول، ورياض مقدادي بمنصب رئيس التحرير التنفيذي، إلى جانب تعيين 4 مديري تحرير. وأوضحت: «تم على مدى الشهرين الماضيين وضع خطط طموحة لتحقيق عمليات تطوير تتسم بالعمق والشمولية في مختلف الصحف التابعة لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، بهدف إحداث تطويرات شاملة للمحتوى والارتقاء بآليات العمل بهدف تعزيز مستويات الكفاءة في الأداء».

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