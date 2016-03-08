خالد صلاح منتقدا "إجازة البرلمان": عدد أيام عمل "النواب" أقل من إجازاته

انتقد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير"اليوم السابع"، الإجازة التى حصل عليها مجلس النواب عقب الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية به، وحتى 27 مارس الجارى، لافتًا إلى أنه إذا حصرنا عدد الأيام التى عمل فيها المجلس منذ انعقاده، سنجدنها أقل من التى حصل على إجازات فيها.

وقال إن أعضاء البرلمان عليهم أن يدركوا أن الإعلام، عين له وعين عليه، وأن هناك معايير عمل لابد من السير عليها، لأن الدولة تحتاج إلى سرعة فى الأداء كى ندفعها إلى الأمام.

وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" الذى يذاع على فضائية "النهار"، أنه رغم أهمية اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن أعضاء البرلمان لم يتواجدوا فى المجلس حتى يكتمل النصاب القانونى للتصويت على مواد اللائحة، وتابع:"النواب سابوا اللايحة وروحوا، ورئيس المجلس اشتكى من قلة حضور النواب"، متابعًا:"إنجاز البرلمان بعافية وظاهرة الغياب كبيرة".

وعن قرار مجلس النواب بحرمان النائب كمال أحمد، صاحب الضربة الشهيرة بالحذاء على رأس توفيق عكاشة، من الجلسات لآخر دورة الانعقاد، علق رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" بقوله:"يشفى غليل قوم يؤمنون".

- أسامة هيكل رافضا "إجازات البرلمان": "تعطى انطباعا بأننا لا نريد العمل"

>

وكيل مجلس النواب لـ"خالد صلاح": نطالب الشعب المصرى بالحكم علينا بعد 6 أشهر