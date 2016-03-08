كمال أحمد لـ"خالد صلاح":ضربى لـ"عكاشة" إخلال بتقليد برلمانى لكنى"غير نادم"

قال كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إن قرار حرمانه من الاشتراك فى أعمال البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد الحالى، بسبب واقعة "الحذاء"، سيكون حتى يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن ما وقع منه تحت القبة إخلال بالتقاليد البرلمانية العريقة، ولا يمكن أن تكون موجودة، مضيفاً: "ما حدث تقليد سلبى ولا أريد أن يذكر اسمى بهذا الأمر".

وأوضح النائب البرلمانى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية النهار، أنه غير نادم إطلاقًا تجاه ما قام به حيال توفيق عكاشة داخل البرلمان بعد لقاء الأخير بالسفير الإسرائيلى فى منزله، مؤكدًا أنه سيستثمر وقت ابتعاده عن جلسات البرلمان فى دائرته نظرا لبعده عنها منذ انعقاد المجلس، مضيفًا:"أتمنى أن يكون هناك 60% من تركيبة البرلمان من الشباب حتى يقرروا مصير حياتهم ومجتمعهم وفق ما يرونه".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه مع توقيع الجزاء عليه بعدما قام بضرب توفيق عكاشة على رأسه بالحذاء داخل البرلمان، حتى لا يعلق هذا التصرف كتاريخ فى التقاليد البرلمانية باسمه، معبرًا عن رضاءه بمعاقبة "نائب التطبيع".

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