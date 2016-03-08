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تعيين نصيف الحفناوى وكيلا لوزارة الصحة بالقليوبية

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تعيين نصيف الحفناوى وكيلا لوزارة الصحة بالقليوبية تعيين نصيف الحفناوى وكيلا لوزارة الصحة بالقليوبية
أصدر الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة قرارا اليوم الثلاثاء بتعيين الدكتور نصيف الحفناوى العفيفى وكيلا لوزارة الصحة بالقليوبية، بدلا من الدكتور محمد سليمان عبدالجواد لاشين الذى تم نقله للعمل بقطاع شئون الأقاليم بديوان عام الوزارة.

يذكر أن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الجديد كان يشغل منصب مدير مستشفى الأطفال التخصصى ببنها ثم وكيل وزارة الصحة بالمنيا وتم تعيينه للعمل فى القليوبية لرفع كفاءة العمل وخدمات المرضى بالمستشفيات التى تعانى من الإهمال وتدنى الخدمات الصحية فى كافة مدن المحافظة.

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