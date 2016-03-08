بالفيديو #ليلة_الأبطال - ريال مدريد يقهر روما في 4 دقائق .. وصلاح يلمع ولا يسجل

كيف يفكر هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في اختياراته للأسماء التي ستواجه نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية نهاية الشهير الجاري؟ FilGoal.com يكشف الملامح.

ويدخل منتخب مصر معسكرا يوم 19 مارس الجاري على أن يلعب في نيجيريا لقاء الجولة الثالثة يوم 25 ويحل النسور ضيوفا على الفراعنة يوم 29 مارس.

ويستعرض FilGoal.com ملامح قائمة المنتخب والتي تشهد الاستقرار على عدد من الأسماء، فيما يعطي الفرصة لبعض اللاعبين خلال المواجهات الإفريقية.

فكر كوبر

ينوي كوبر استدعاء قائمة تتجاوز 30 لاعبا على أن يستقر على 25 أو 26 اسما للسفر إلى نيجيريا على الرغم أن قائمة تصفيات أمم إفريقيا للمباراة تكون 18 لاعبا وليس 23 مثل تصفيات كأس العالم.

ويهدف كوبر من خلال ذلك إلى انسجام اللاعبين في أجواء المباراة لاختلاف خطة المباراتين وتشكيلهما بحسب الغرض منهما.

المحترفون

قائمة المنتخب ستشهد استدعاء الخماسي المحترف: محمد صلاح – محمد النني – عمرو وردة – محمود تريزيجيه – أحمد حسن "كوكا".

لا خلاف بين أفراد الجهاز الفني للمنتخب حول الأسماء الخمسة.

حراسة المرمى

استقر الجهاز الفني على الثنائي عصام الحضري وأحمد الشناوي.

ويبقى المقعد الثالث حائرا بين شريف إكرامي الغائب عن المشاركة مع الأهلي للإصابة، ومحمد الشناوي حارس بتروجيت والمهدي سليمان حارس سموحة.

وفي حالة مشاركة إكرامي مع الأهلي في لقاء إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا أمام ركرياتيفو ليبولو في مصر وظهوره بمستوى فني طيب سينضم، بخلاف ذلك لن يغامر به كوبر.

الدفاع

في الخط الخلفي استقر بنسبة كبيرة كوبر على: عمر جابر - محمد هاني - رامي ربيعة - أحمد حجازي - صبري رحيل - علي جبر - حمادة طلبة - محمد مجدي.

بينما الثنائي حازم إمام ومحمد ناصف الأول غير مقنع لكوبر حتى الآن، والثاني سيكون انضمامه حرصا على تأمين مركز الظهير الأيسر إذا لم يكن رحيل وطلبة في حالة جيدة.

الوسط

في منتصف الملعب يأتي الثماني: حسام غالي – عبد الله السعيد – رمضان صبحي– صالح جمعة – مؤمن زكريا – طارق حامد – مصطفى فتحي – إبراهيم صلاح.

ويعطي كوبر مساحة لأيمن حفني ومحمود كهربا بحسب مستواهما الفني والبدني في مباراتي الزمالك أمام دوالا في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

واستبعد أليكس ماكليش المدير الفني محمود كهربا من رحلة الكاميرون، على أن يكون لقاء الإياب فرصة جناح الزمالك لإقحام نفسه في قائمة الفراعنة. (التفاصيل)

الهجوم

هناك اسما ضمن مكانته في قائمة كوبر التي تواجه نيجيريا، وهو عمرو جمال، في حين يدرس ضم لاعب واحد فقط من الثلاثي باسم مرسي أو مروان محسن أو أحمد رؤوف.