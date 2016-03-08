أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مصائب أرسنال تتوالى.. 3 إصابات أمام هال سيتي

Google+ Print
مصائب أرسنال تتوالى.. 3 إصابات أمام هال سيتي مصائب أرسنال تتوالى.. 3 إصابات أمام هال سيتي

تعرض ثلاثة لاعبين من أرسنال دفعة واحدة للإصابة في لقاء الفريق الذي أقيم أمام هال سيتي يوم الثلاثاء بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان أرسنال قد اكتسح هال سيتي بأربعة أهداف دون رد في مباراة الإعادة التي جمعت بينهما في دور الـ16 من كأس إنجلترا.

وشهدت المباراة تعرض كل من بير ميرتساكر، جابريل باوليستا، وأرون رامسي للإصابة ليتم استبدالهم جميعا.

يأتي هذا بعدما خاض المدفعجية مباراة هال سيتي وهم يعانون من غياب بتر تشيك حارس المرمى والمدافع لوران كوتشيلني للإصابة أيضا.

ويستعد أرسنال لملاقاة ويست بروميتش ألبيون يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي قبل السفر لإسبانيا لملاقاة برشلونة يوم الأربعاء المقبل في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.

وكان أرسنال قد سقط في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب الإمارات بهدفين دون رد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع