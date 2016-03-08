مصائب أرسنال تتوالى.. 3 إصابات أمام هال سيتي

تعرض ثلاثة لاعبين من أرسنال دفعة واحدة للإصابة في لقاء الفريق الذي أقيم أمام هال سيتي يوم الثلاثاء بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان أرسنال قد اكتسح هال سيتي بأربعة أهداف دون رد في مباراة الإعادة التي جمعت بينهما في دور الـ16 من كأس إنجلترا.

وشهدت المباراة تعرض كل من بير ميرتساكر، جابريل باوليستا، وأرون رامسي للإصابة ليتم استبدالهم جميعا.

يأتي هذا بعدما خاض المدفعجية مباراة هال سيتي وهم يعانون من غياب بتر تشيك حارس المرمى والمدافع لوران كوتشيلني للإصابة أيضا.

ويستعد أرسنال لملاقاة ويست بروميتش ألبيون يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي قبل السفر لإسبانيا لملاقاة برشلونة يوم الأربعاء المقبل في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.

وكان أرسنال قد سقط في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب الإمارات بهدفين دون رد.