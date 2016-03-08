مقتل العشرات من داعش بقصف للطيران العراقى وقوات التحالف الدولى

نفذ الطيران العراقى والتحالف الدولى 47 طلعة جوية ضد مواقع ومسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما اسفر عن مقتل عشرات الارهابيين وتدمير مواقع وأسلحة وسيارات للتنظيم.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الثلاثاء أن طيران القـوة الجوية نفذت 10 طلعات قتالية بواسطة طائرات "سيخوي" روسية الصنع أسفرت عن تدمير سيارتين مفخختين وقتل 10 إرهابيين ضمن قاطع عمليات الجزيرة.. كما نفذ طيران الجيش العراقى 28 طلعة قتالية فى مختلف قواطع العمليات ضد داعش.

وقتل قصف لطيران الجيش 39 إرهابيا ودمر أربع رشاشات أحادية وأربع دراجات نارية تحمل إرهابيين ، كما قتل 9 إرهابيين وتم تدمير نفق لداعش ورشاش احادى بواسطة غارة لطيران التحالف الدولي.

كما نفذ طيران التحالف الدولى 9 طلعات جوية فى مناطق: الموصل وتلعفر وسنجار بنينوى وبيجى والشرقاط بصلاح الدين والكرمة وجبة والرمادى بالأنبار، أسفرت عن تدمير موقع تجمع لداعش وبلدوزر وأربع مواقع قتالية واسلحة رشاشة وسيارة مفخخة وموقع اطلاق صواريخ وقاذفة "هاون"وقتلت 12 إرهابيا، كما قصفت منطقة "البوبالي" شرقى الرمادى وقتل 6 إرهابيين.

وأحبطت قوات تابعة لقيادة عمليات صلاح الدين هجوما لداعش استهدف قطاعات الفرقة الخاصة والحشد الشعبى غرب منطقة الصينية شمالى العراق،مما أسفر عن مقتل 19 ارهابيا وتدمير سيارتين مزودتين بسلاحين رشاشين بقصف لطيران الجيش بالتنسيق مع القوات الخاصة العراقية.