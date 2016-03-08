محلات سابقة التجهيز ودفع سيارات للحماية المدنية للوادي الجديد‎

صرح اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادى الجديد، بأن اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وجه بضرورة الانتهاء من محطات المياه الجاري تنفيذها وعددها 13 محطه قبل حلول فصل الصيف بناء على طلب المحافظ.

كما وافق الوزير على تدعيم المحافظه بـ8 سيارات حماية مدنية خلال شهر إبريل القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بين الوزير والمحافظ بمقر وزارة الإنتاج الحربي، وأضاف عشماوي بأن الوزير وافق على مراجعة إمكانية تصنيع محلات سابقه التجهيز بدل من المباني الخرسانية حتى يمكن تنفيذها بأنسب الأماكن. ووجه المحافظ الشكر للوزير وذلك لتلبية مطالب واحتياجات المحافظة.