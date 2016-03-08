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«كندا» تخطط لزيادة كبيرة بأعداد المهاجرين في 2016

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«كندا» تخطط لزيادة كبيرة بأعداد المهاجرين في 2016 «كندا» تخطط لزيادة كبيرة بأعداد المهاجرين في 2016

وزير الهجرة جون مكالوم (أرشيف)

قالت الكندية الثلاثاء، إنها تخطط لزيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الذين ستستقبلهم هذا العام، مع التركيز على لم شمل الأسر واستقبال المزيد من اللاجئين.

وأضافت الحكومة الليبرالية التي وصلت للسلطة بعد تعهدها باستقبال عدد من اللاجئين السوريين أكثر من حكومة المحافظين السابقة، إنها تعتزم استقبال ما بين 280 ألفاً و305 آلاف مقيم دائم جديد في 2016، وكان المستوى المستهدف في 2015 يبلغ 279 ألفاً.

وأكد وزير الهجرة الكندي جون مكالوم أن الحكومة ستقبل 18 ألف لاجئ يحظون برعاية جهات خاصة هذا العام، وهو ما يعادل 3 أمثال مستوى الأعوام السابقة.

وتعتزم الحكومة استقبال ما مجموعه 55 ألفاً و800 لاجئ هذا العام، كما ستسمح باستقبال ما بين 75 ألفاً و82 ألف مهاجر في إطار البرنامج المتعلق بالأسر.

وقال مكالوم للصحافيين إن الخطة “تعكس تحولاً كبيراً في سياسة الهجرة نحو لم شمل مزيد من الأسر وبناء اقتصادنا وتعزيز التقليد الإنساني الكندي، لإعادة توطين اللاجئين وتوفير الحماية لمن يحتاجونها”.

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