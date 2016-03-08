ضبط 345 كيلو زيت طعام منتهي الصلاحية​ أسيوط​

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين من ضبط 345 كيلو زيت طعام منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الأدمي.

ويأتي ذلك في إطار خطة المديرية لملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية المختلفة وخاصة ضبط المخالفات التموينية وضبط القائمين بإدارة المنشآت التجارية بدون ترخيص والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مدير مباحث التموين يفيد ضبط” كمال.ع.م.ح” 43 سنة سائق ومقيم الغنايم شرق أثناء تواجد الحملة ببندر صدفا.

تم ضبط السيارة النقل قيادته وعلى متنها 345 كيلو من زيت الطعام معبأة داخل 23 جركن سعة الواحد منها 15 كيلو وبالمعاينة، تبين أن الزيت منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الأدمي. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.