اتحاد كرة القدم يعلن مباريات دور الـ32 بكأس مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم, اليوم الثلاثاء, جدول مباريات الدور ال32 من بطولة كأس مصر.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد, أن أول لقاء سيقام يوم السبت الموافق 19 مارس بين المصري والنصر للتعدين باستاد الإسماعيلية يليه أربع لقاءات يوم الثلاثاء الموافق 22 من نفس الشهر, حيث يلعب وادي دجلة مع نظيره القناة باستاد الإسماعيلية, والاتحاد مع أسوان باستاد السلام, حرس الحدود مع المنصورة باستاد الإسكندرية والداخلية مع محافظة الفيوم ببتروسبورت.

وتقام يوم 23 مارس خمس مباريات حيث يلعب اتحاد الشرطة مع غزل بورسعيد بالإسماعيلية وسموحة مع جمهورية شبين بغزل المحلة وبتروجيت مع سوهاج باستاد الفيوم والإسماعيلي مع الرجاء بالمقاولون العرب وطلائع الجيش مع طنطا باستاد السلام.

فيما يقام يوم الخميس الموافق 24 مارس مباريات المقاولون مع المريخ بإستاد الإسماعيلية والإنتاج مع غزل المحلة بالإسكندرية ومصر المقاصة مع “إف سي مصر” ببتروسبورت وإنبي مع النصر باستاد السلام.

ويوم الأربعاء الموافق 30 مارس يلعب الأهلي مع نظيره ديروط بإستاد الإسكندرية وفي اليوم التالي يلعب الزمالك مع شباب الضبعة بالإسماعيلية.