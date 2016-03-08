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كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي تشارك في مسابقة السيارة الهجين‎

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كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي تشارك في مسابقة السيارة الهجين‎ كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي تشارك في مسابقة السيارة الهجين‎

مسابقة السيارة الهجين‎

تشارك كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، في مسابقة السيارة الهجين التي تنظمها وتشرف عليها إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى الجمهورية بمشاركة 10 جامعات مصرية.

تهدف المسابقة إلى تصميم سيارة هجينة تعمل بالطاقة الكهربائية، وأيضًا بالوقود والوصول إلى تصميم مثالي وآمن لسيارة يصل سرعتها إلى 110 كم/ساعة لمدة 3 ساعات متواصلة باستبدال السائق كل نصف ساعة، ويشارك في المشروع 8 طلاب من كلية الهندسة من قسم الميكانيكا والكهرباء.

وأشار الدكتور نوبي مهدي غزالي، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث بالكلية، بأنه تم الانتهاء من الجزء الكهربائي، وتم الوصول إلى سرعة 85 كم/ساعة، وجاري العمل بتوصيل الجزء الميكانيكي الخاص بالوقود لاستكمال شروط المسابقة التي تعتمد على عامل الكفاءة وعامل.

 

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