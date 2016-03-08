حرس المنشآت النفطية الليبى يعثر على ذخائر ومتفجرات وصواريخ بأجدابيا

>عثرت وحدات الاستطلاع وحرس المنشآت النفطية الليبية،اليوم الثلاثاء،على عدد كبير من الذخائر والمتفجرات وصواريخ سى 5، جنوب بوابة الـ 200 ومدينة أجدابيا.

وقال آمر سرية الاستطلاع بطبرق المقدم الصافى السنينى فى تصريح صحفى مساء اليوم، إن سرايا ووحدات الاستطلاع، بالتنسيق مع وحدات حرس المنشآت النفطية بطبرق عثروا، اليوم الثلاثاء، جنوب مدينة أجدابيا وبوابة الـ 200 على كمية كبيرة من الذخائر الخاصة بالأسلحة الثقيلة وعدد من المتفجرات وصواريخ سى 5.

وأكد السنينى نقل الذخائر التى عثر عليها إلى مستودعات الجيش وقال «هى الآن فى مكان آمن وتحت رقابة الجيش». مرجحًا أن تكون المنطقة التى عثر فيها على الذخائر مكانًا لتخزين الأسلحة والذخائر الخاصة بالمجموعات الإرهابية بمدينتى أجدابيا ودرنة ونقطة وصل بينهما.

وأضاف السنينى أن دوريات الاستطلاع وحرس المنشآت النفطية تواصل تمشيط هذه المساحة تحت غطاء جوي، ومساندة من قبل الطائرات العمودية والمقاتلة التابعة لقاعدة جمال عبدالناصر الجوية.

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