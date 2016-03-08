ثقافة أبو زنيمة بجنوب سيناء ينظم ورشة الأشغال الفنية

نظم بيت ثقافة أبو زنيمة معرضاً لمنتجات ورشة الأشغال الفنية تحت عنوان أعمال الفوم والورق الملون برئاسة فاطمة محمد تدريب ومحمد هلال موجه التربية الفنية بإدارة أبو زنيمة التعليمية ببيت الثقافة.

وقال محمد حجاج مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى، إن الورش الفنية تنفذ بتنوع، بجميع المواقع الثقافية بالمحافظة ضمن برنامج الاحتفال بالعيد القومى وتحت إشراف وفاء فتحى رئيس قسم الفنون التشكيلية بالفرع.

وأشار حجاج إلى أن عدد المنتجات الفنية لمعرض ورشة أعمال القوم الملون 20 منتجا فنيا تقريبا، قام بتنفيذها 30 طالبا وطالبة خلال مدة الورشة.

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