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بالصور.. جولة لحملة أخلاقنا بشوارع الإسكندرية لنشر الأخلاق الحميدة

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بالصور.. جولة لحملة أخلاقنا بشوارع الإسكندرية لنشر الأخلاق الحميدة بالصور.. جولة لحملة أخلاقنا بشوارع الإسكندرية لنشر الأخلاق الحميدة
نظمت حملة "أخلاقنا" مساء اليوم بشوارع الإسكندرية والمناطق الشعبية حملة لنشر الأفكار الحميدة وتوعية المواطنين فى الكافيهات والأسواق والأحياء بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية.

وقال الشيخ أبو المعارف أحمد، منسق حملة أخلاقنا بالإسكندرية، لـ"اليوم السابع"، إن أعضاء الحملة بشرح مفاهيم أخلاقية للمواطنين وتوزيع بوسترات للمطالبة بعودة الأخلاق الحميدة من جديد، مضيفا أن الحملة مستمرة فى نشر الأخلاق من خلال عدة فعاليات تنظمها بأحياء مختلفة بالإسكندرية.

حملة اخلاقنا بالاسكندرية (1)

حملة اخلاقنا بالاسكندرية (2)

حملة اخلاقنا بالاسكندرية (3)

حملة اخلاقنا بالاسكندرية (4)

حملة اخلاقنا بالاسكندرية (5)


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