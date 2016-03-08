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بالصور.. مطار برج العرب الدولى ينظم دورة تدريبية فى أعمال الحماية المدنية

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بالصور.. مطار برج العرب الدولى ينظم دورة تدريبية فى أعمال الحماية المدنية بالصور.. مطار برج العرب الدولى ينظم دورة تدريبية فى أعمال الحماية المدنية
نظم مطار برج العرب الدولى، دورة تدريبية فى أعمال الحماية المدنية على مدار 3 أيام، والتى نظمتها إدارة المطار بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

وقام بالتدريب خالد هلال أبو حمزة مسئول التدريب الإنقاذ والإطفاء فى وحدة الإطفاء بالمطار، وقامت إدارة المطار من إدارتى السلامة والعلاقات العامة بتنسيق وتنظيم التدريب، وذلك باعتماد ودعم من الطيار حسن حسنى مدير مطار برج العرب الدولى.

مطار برج العرب الدولى ينظم دورة تدريبية فى أعمال الحماية المدنية (1)

مطار برج العرب الدولى ينظم دورة تدريبية فى أعمال الحماية المدنية (2)

مطار برج العرب الدولى ينظم دورة تدريبية فى أعمال الحماية المدنية (3)

مطار برج العرب الدولى ينظم دورة تدريبية فى أعمال الحماية المدنية (4)

مطار برج العرب الدولى ينظم دورة تدريبية فى أعمال الحماية المدنية (5)


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