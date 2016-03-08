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أهمية العمل والأمل فى حياتنا بندوة دينية بجامعة كفر الشيخ

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أهمية العمل والأمل فى حياتنا بندوة دينية بجامعة كفر الشيخ أهمية العمل والأمل فى حياتنا بندوة دينية بجامعة كفر الشيخ
نظمت جامعة كفر الشيخ ندوة دينية بكلية التمريض، تحت عنوان "أهمية الأمل والعمل فى حياتنا"، وذلك استكمالا لسلسلة القوافل الدعوية والإرشاد الدينى الذى تنظمه وزارة الأوقاف بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

تحدث الشيخ هانى شمس الدين إمام وخطيب بوزارة الأوقاف حول أهمية العمل والأمل فى حياتنا، وأن الأمل فى الله يحتاج إلى إيمان قوى من الإنسان ويحتاج أيضًا إلى المثابرة والعمل الجاد لتحقيقه، محذرًا من الاعتداء على النفس وأن النفس البشرية ملك لله تعالى ولا يجوز بأى وسيلة من الوسائل الاعتداء عليها أو تعريضها للخطر.

ومن جانبه، دعا الدكتور عبد الحى إبراهيم إمام وخطيب بوزارة الأوقاف إلى ضرورة تحلى شبابنا وفتياتنا بأخلاق ديننا الحنيف والالتزام بالأخلاق الكريمة، والتعلق بالأمل فى الله – سبحانه وتعالي- وإتقان العمل وانتظار جزاء العمل المخلص الجاد من الله وليس من البشر.

يذكر أن هذه القوافل الدعوية تقام تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ماجد عبد التواب القمرى رئيس الجامعة واشراف الدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.


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