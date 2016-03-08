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ترشيح 12 فتاة بجنوب سيناء للمشاركة فى برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة

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ترشيح 12 فتاة بجنوب سيناء للمشاركة فى برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة ترشيح 12 فتاة بجنوب سيناء للمشاركة فى برنامج التمكين الاقتصادى للمرأة
قالت أميمة إبراهيم مقررة المجلس القومى للمرأة فرع جنوب سيناء، إنه تم ترشيح 12 فتاة وسيدة من مختلف مدن المحافظة لتمثيل جنوب سيناء فى برنامج إعداد مدربات للمشروعات الصغيرة بالقاهرة ولمدة شهر اعتبارا من 6 مارس الجارى حتى 6 أبريل القادم، وذلك ضمن برامج التمكين الاقتصادى للمرأة التى تنظمها مؤسسة من أجل للتنمية الشاملة بالتنسيق مع فرع المجلس بالمحافظة.

وأكدت مقررة المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء اليوم الثلاثاء، أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على الفجوة القائمة بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل فى عديد من الدول النامية ومنها مصر وفى إيجاد فرص عمل للشباب وللمرأة خاصة المرأة المعيلة والفقيرة سواء خريجات الجامعات أو الحاصلات على تعليم متوسط أو حتى غير المتعلمات إذا أحسن تدريبهن.


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