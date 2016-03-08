محافظ الفيوم يُسلم مواطنا مريضا تجهيزات زواج ابنته

سلم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، المواطن مجدى لطفى غانم المقيم بقرية الجعافرة التابعة لمركز إطسا، مستلزمات ابنته المقبلة على الزواج والتى شملت ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وأسطوانة بوتاجاز وطقم صينى وأطقم ملايات ومطبخ وبطانية ولحاف فيبر وغيرها من احتياجات العروسة، حيث يعانى المواطن من عدة أمراض ويعول أسرة مكونة من ستة أبناء وليس لديه أى مصدر للدخل سوى عمله عاملاً بعقد مؤقت.

وذكر بيان صادر عن محافظة الفيوم أن المواطن كان التقى محافظ الفيوم وتبين أنه يعانى من عدة أمراض، حيث تم استئصال حنجرته والأحبال الصوتية ويعمل بعقد مؤقت ويعول أسرة كبيرة العدد مكونة من ستة أفراد ويمر بظروف اقتصادية فى غاية الصعوبة، وفى ذات الوقت يستعد لتجهيز ابنته المقبلة على الزواج لكن ظروفه الاقتصادية لا تسمح، وعلى الفور أصدر محافظ الفيوم توجيهات للمسئولين بسرعة توفير احتياجات ابنته من الأجهزة الكهربائية والمستلزمات الأخرى لإتمام زفافها، وقام بتسليمها للمواطن، وأكد المحافظ أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم والعمل على تذليلها على الفور.

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