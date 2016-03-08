بالصور.. مكافحة وعلاج الإدمان فى ندوة بجامعة كفر الشيخ

- بالصور.. ندوة بجامعة كفر الشيخ لتوعية الطلاب بأخطار الزواج العرفى

نظمت جامعة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة بكلية التربية النوعية بعنوان: "مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات"، لتوعية الشباب بخطورة الإدمان وتأثير المخدرات فى تغيب الوعى وهدم الصحة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، والدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.>حاضر فى هذه الندوة الدكتور محمد مصطفى محمد خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعى، ومحمد أبواليزيد علام باحث ومندوب بصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطى التابع لرئاسة مجلس الوزراء.>ناقشت الندوة خطورة تعاطى المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع وتأثيرها على المجتمع ومنظومة القيم الأخلاقية، وأن الإدمان يؤدى إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذى يؤثر عليه بشكل خطير.