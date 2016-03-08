مباشر كأس إنجلترا - أرسنال (4)-(0) هال سيتي.. والكوت يسجل الهدف الرابع

متابعة حية ومباشرة ينقلها FilGoal.com لمباراة أرسنال وهال سيتي في إعادة دور الـ16 من كأس إنجلترا.

المصريان محمد النني لاعب أرسنال وأحمد المحمدي لاعب هال سيشاركان في التشكيل الأساسي للفريقين.

للتعرف على التشكيل الأساسي ومتابعة المباراة أولا بأول

ق88: تمريرة من كامبل داخل منطقة الجزاء تسلمها والكوت ثم سدد الكرة بقوة أرضية سكنت الشباك.

ق77: تمريرة سحرية من كامبل اخترقت دفاع هال سيتي تسلمها والكوت ثم سدد الكرة أضية في الشباك.

ق72: عرضية من والكوت من الناحية اليسرى مرت من فوق دفاع هال وسددها جيرو مباشرة في الشباك.

ق52: أووو النني كاد أن يسجل، ركلة حرة للأرسنال مفذها والكوت مقوسة داخل منطقة جزاء هال سيتي، شتتها الدفاع لخارج المنطقة.. سددها النني مباشرة قوية على المرمى لكن الحارس تألق وحولها لركنية.

ق40: خطأ كارثي من ميلير لاعب وسط هال سيتي مرر الكرة بشكل خاطيء للحارس، استغل جيرو الخطأ وسدد الكرة في الشباك.

- الاول لأرسنال عن طريق جيرو.

ق32: أولى إنذارات اللقاء من نصيب محمد اللنني بعد تعمد إعاقة لاعب هال سيتي.

ق30 ارتباك دال منطقة جزاء أرسنال ينتج عنه هدفا بتوقيع المحمدي من تسديدة قوية لكن الكم يلغيه بداعي التسلل

مرور 12 دقيقة والمباراة منحصرة في منتصف الملعب ولا توجد أي خطورة على المرميين حتى الأن.