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بالفيديو – جيرو يعود للتسجيل بعد صيام 774 دقيقة

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بالفيديو – جيرو يعود للتسجيل بعد صيام 774 دقيقة بالفيديو – جيرو يعود للتسجيل بعد صيام 774 دقيقة

كسر أولفير جيرو مهاجم نادي أرسنال صيامه عن التهديف بعد ان سجل الهدف الأول لأرسنال في شباك هال سيتي في مباراة الإعادة من كأس إنجلترا.

ولم يسجل جيرو منذ شهر يناير الماضي عندما سجل المهاجم الدولي ثنائية أمام ليفربول في الأسبوع الـ21 في الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول مرر دافيد ميلير لاعب وسط هال سيتي الكرة بشكل خاطيء للحارس، فاستغل المهاجم الفرنسي الخطأ وسدد الكرة من لمسة واحدة في الشباك.

واستطاع جيرو ان يحقق رقمًا جديدا بعدما سجل في شباك هال الذي صمد لمدة 652 دون أن تسكن شباكه أي أهداف في الفترة الماضية.

ويستضيف هال سيتي نظيره أرسنال في مباراة إعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما انتهت المباراة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

- شاهد الهدف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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