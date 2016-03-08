ليلة_الأبطال - إبراهيموفيتش: إذا فزت بالبطولة أو لم أحققها.. فهي لن تجعلني لاعبا أفضل

يؤمن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لن يجعله لاعبا أفضل.

ويستعد المهاجم السويدي لخوض مباراة الإياب من دور الـ16 من دوري الأبطال يوم الأربعاء حينما يحل سان جيرمان ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج.

وكان سان جيرمان قد تغلب على الفريق الإنجليزي في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وتحدث إبرا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الثلاثاء حول بلوغه سن الـ34 قائلا:"أنا مازلت أقوم بعمليات الإحماء".

وأكمل"العمر مجرد رقم، أنا أشعر بإنني مازلت صغيرا، لم يكن لدي إحصائيات وأرقام أفضل من تلك التي أقدمها حاليا".

وعن عدم فوزه بلقب الدوري الأبطال حتى الآن تحدث"الأمر كان يمثل هاجسا في وقت سابق لي، لكن الآن أصبحت أكثر نضجا".

وأتم"إذا توجت بلقب المسابقة أو لا فهذا لن يجعلني لاعبا أفضل، سأكون نفس اللاعب، لكن بالطبع إن فزت بها سأكون سعيدا جدا".