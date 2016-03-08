ليلة_الأبطال - ' تاريخ سان جيرمان بدأ مع استحواذ قطر عليه '

يؤمن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان أن تاريخ ناديه الحقيقي بدأ مع استحواذ مؤسسة قطر للاستثمار عليه في عام 2011.

وتحدث إبراهيموفيتش في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الثلاثاء استعدادا لملاقاة تشيلسي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء قائلا:"مشروع سان جيرمان بدأ منذ ثلاثة أعوام ونصف منذ قدومي للنادي".

وأكمل"مع كامل احترامي لتاريخ سان جيرمان قبل استحواذ مؤسسة قطر عليه، فأنا أعتقد أن تاريخ النادي بدأ مع قدومهم".

وواصل"تشيلسي أيضا اتبع نفس الطريقة قبل عقد من الزمان حينما انتقل ملكيته للروسي رومان أبراموفيتش".

وأتم"ما حدث في سان جيرمان استثنائي، لقد اشترى النادي العديد من اللاعبين الرائعين من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا وهم سيحققون ذلك الأمر معي أو بدوني".