الأقصر تستعد للدورة الخامسة لمهرجان السينما الأفريقية بمشاركة 50 دولة

تستعد محافظة الأقصر لانطلاق الدورة الخامسة لمهرجان السينما الأفريقية يوم 17 مارس الجاري بمشاركة أفلام من 50 دولة أفريقية وأوروبية وعربية.

وتحل ساحل العاج كضيف شرف المهرجان هذه الدورة بمناسبة مرور خمسين عامًا علي بداية السينما بها فيما يتم إهداء الدورة إلي روح الفنان عمر الشريف والناقد المغربي مصطفى المسناوي والمخرج الإيفواري هنرى دوبار.

ويشارك في المهرجان التي تستمر فعالياته حتي 23 مارس الجاري عدد من السفراء والشخصيات السينمائية العالمية والأفريقية.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز العلاقات السياحية والثقافية بين جمهورية مصر العربية وأفريقيا، بالإضافة إلى مساهمته في التعريف بالأعمال السينمائية والبصرية والسمعية المتميزة بمصر ودول أفريقيا، مما يعد فرصة جيدة للدعاية والترويج السياحي اللازم لمصر خاصة وأن هذا الحدث يلقي صدى عالميًا موسعًا يمكن من خلاله توجيه رسالة واضحة عن مدي الأمن والأمان الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية ومدي قدرتها علي استضافة مثل هذه الأحداث الفنية الهامة.

ومن المقرر تكريم العديد من الشخصيات الفنية منهم الفنان الأمريكي داني جلوفر ومن إثيوبيا الفنان هايلي جريما والفنان السنغالي صافي فاي ومن بوركينا فاسو الفنان جاستين كايوريه والفنانة الفرنسية أوليفيه بارليه والفنانة المصرية منة شلبي والعديد من النجوم المصريين والسينمائيين على المستوى الدولي والمحلي، ويحضر المهرجان أكثر من 385 ضيف من ضيوف المهرجان بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.