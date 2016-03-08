سلة - استدعاء مراقب وحكم المباراة لسماع أقوالهما في اقتحام الأولتراس

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة خالد القوصي استدعاء مراقب مباراة الأهلي والزمالك والحكم للإستماع إلى وجهة نظرهما في الأحداث التي شهدتها المباراة ما أدى إلى الغائها على خلفية اقتحام جماهير الفريقين اللقاء.

وأكد خالد القوصي أنه سيعقد جلسة طارئة يوم الأربعاء مع مراقب المباراة والحكم للإستماع إلى أقوالهما في الأحداث بشكل موسع قبل الاجتماع الطارئ للجنة على أن يتم تحديد العقوبة ورفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة.

اجتماع طارىء خلال 48 ساعة لحسم عقوبة مباراة القمة

قال محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة بأن هناك اجتماع طارىء خلال الـ"48" ساعة المقبلة من اجل حسم عقوبة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك لكرة السلة منتظرين فى الوقت نفسه تقرير مراقب المباراة والحكم.

واضاف بأن العقوبة محيرة للغاية خصوصا وان الجمهورين حضروا اللقاء الالتراس والوايت نايتس لذلك الامر محير مشيرا الى ان المباراة بدون جمهور