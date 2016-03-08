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الخطوط السعودية توقف حجوزاتها من الكويت إلى لبنان

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الخطوط السعودية توقف حجوزاتها من الكويت إلى لبنان الخطوط السعودية توقف حجوزاتها من الكويت إلى لبنان

الطيران السعودي

أمرت الخطوط الجوية ، الاثنين 7 مارس، مكاتبها في الكويت بإيقاف حجز تذاكر السفر على متن طائراتها إلى لبنان حتى إشعار آخر.

وحسب وسائل الإعلام الكويتية، قررت الخطوط السعودية رفع كل القيود عن تذاكر السفر المحجوزة بما يسمح للمسافرين باستعادة قيمة التذكرة أو تغيير المسار فورا.

يذكر أن الكويت طالبت رعاياها أواخر فبراير، بمغادرة لبنان من خلال سفارتها في بيروت، وعدم البقاء هناك إلا للضرورة.

ويأتي هذا بعد قرار الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان، وتخفيض أفراد بعثتها الدبلوماسية إلى حدها الأدنى.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد دعت مواطنيها إلى عدم السفر للبنان، كما حثت مواطنيها المقيمين أو الزائرين هناك على المغادرة حفاظا على سلامتهم.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أوقفت المساعدات التي تمنحها للجيش اللبناني، وأعلنت مراجعتها للعلاقات مع بيروت، لعدم تصويت الأخيرة على قرار جامعة الدول العربية بإدانة الاعتداء على السفارة السعودية في إيران، وهو ما اعتبرته المملكة إهانة لها.

 

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