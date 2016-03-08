وزير الصحة يوافق على تعيين زوجة شهيد الإسعاف.. وصرف 250 ألف جنيه

وافق الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان على تعيين مروة أحمد أمين عبد الحميد صالح فى هيئة الإسعاف وهى زوجة الشهيد رضا شحات أحد أفراد هيئة الاسعاف والذى استشهد اول امس متأثرا بإصابته بطلقات نارية أطلقها إرهابيون على سيارة إسعاف كانت تنقل شهيدين ومصابا من قوات الأمن، إثر تفجير مدرعة أمنية على طريق قرية الشدايدة جنوب الشيخ زويد فى شمال سيناء.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن عماد الدين اعتمد قرار هيئة الاسعاف رقم 111 بتاريخ 6 مارس 2016 بصرف 250 ألف جنيه، كإجراء مبدأى لأسرة الشهيد مشيرا الى ان ذلك اجراء متبع من الهيئة فى مثل تلك الظروف.

وأشار مجاهد ان زملاء الشهيد من أفراد هيئة الاسعاف شاركوا فى العزاء الرسمى وأكدوا لوزير الصحة استمرار هم فى تأدية واجبهم تجاه الوطن وأن الإرهاب الغاشم لن يثنيهم عن أداء عملهم مطالبين وزير الصحة بنقل عملهم الى محافظة شمال سيناء.

وشارك الوزير فى العزاء الرسمى الذى نظمته هيئة الإسعاف لشهيدها بمسجد عمر مكرم مساء اليوم حيث تولى وزير الصحة تقبل واجب العزاء فى الشهيد من زملائه المسعفين والعاملين بالهيئة، وأكد عماد الدين لأسرة الشهيد خلال العزاء موافقته على تعيين زوجة الشهيد الحاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية بالهيئة

وكان وزير الصحة قد شارك فى مراسم دفن الشهيد بقرية الطويلة بمركز فاقوس التابع لمحافظة الشرقية أول أمس.

جدير بالذكر، أن عبوة ناسفة انفجرت أسفل مدرعة، فى أثناء مرورها بمنطقة "الشدايدة" جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد الضابط، وإصابة مجندين، كما أصيب سائق سيارة الإسعاف التى كانت تنقل المصابين.

>