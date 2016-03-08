بالفيديو | موظفة بالمرور تطلب رشوة من مواطن ” ما صبحتش عليا “

حلقة جديدة من حلقات الفساد و إنتشار الرشوة في المؤسسات الحكومية، إنتشر فيديو جديد علي مواقع التواصل الاجتماعي لموظفة بهيئة مرور حلوان تتلقي الرشوة.

نشر أحد المواطنين فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لموظفة بهيئة مرور حدائق القبة، تطلب الرشوة منة نظير أداء خدمة لة.

حيث ظهرت في الفيديو مطالبة لة بالرشوة بقولها ” ما صبحتش عليا النهاردة .. ما صبحتش عليا النهاردة ها ” ليرج عليها المواطن كما ظهر في الفيديو ” هصبح عليكي حاضر “.

الجدير بالذكر ان الرشوة و المحسوبية منتشرة في مؤسسات الدولة و علي مرأي و مسمع الجميع منذ سنوات، رغم ذلك لم يتحرك أحد لوقت تلك الظاهرة، و محاربة أولئك الفاسدين، إلا اننا نجدهم أحيانا في ترقيات.

ويبقي السؤال كيف ستقوم الدولة بمواجهة تلك الأزمة؟، هل سيتم مواجهتها بعمليات فصل وتحقيق مع الفسدة أم بحل أزماتهم المادية أولا و زيادة المرتبات من ثم محاسبة من يصر علي الفساد، كما تضرب مثل تلك الأفعال بأصحاب الدخل الضعيف، لتحملهم أعباء إضافية لتخليص مصالحهم من المؤسسات العامة.

منتظرين حل قريب من مؤسسات الدولة للقضاء علي مثل تلك الأفعال التي تضر بالمواطن البسيط و بحال البلاد.

تم نشر الفيديو علي قناة جريدة الوطن علي موقع الفيديوها ” يوتيوب “.

شبكةعيونالإخبارية

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