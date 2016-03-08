سفير الاتحاد الأوروبى: إسقاط عضوية توفيق عكاشة شأن داخلى لمجلس النواب

قال سفير الإتحاد الأوروبى جيمس موران، إن إسقاط عضوية توفيق عكاشة البرلمانية بعد لقائه بالسفير الإسرائيلى شأن داخلى لمجلس النواب المصرى، مبديًا إعجابه بتمثيل المرأة والأقباط بالمجلس.

وأعرب موران خلال حوار مع عدد من الصحفيين مساء الثلاثاء عن تفاؤله بوجود 89 نائبة فى البرلمان المصرى، واصفًا حضورهن بالمساهمة الحضارية بغض النظر ما إذا كن معارضات، معبرًا عن أمله فى أن تدخل مواد المساواة بين الجنسين الدستورية حيز التنفيذ من خلال تشريعات يصدرها مجلس النواب.

كما أكد السفير أن وفد البرلمان الأوروبى الذى زار مصر مؤخرًا قام بمقابلات إيجابية بنظيره المصرى، وأن كون بعض أعضائه تنقصهم الخبرة لا يعد شيئًا سلبيًا، مؤكدًا أنه من المبكر الحكم على أدائه.

وردًا على سؤال حول مناقشات أجراها الإتحاد الأوروبى حول مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى أنه من الطبيعى أن يجرى البرلمان الأوروبى مثل هذه النقاشات كما للبرلمان المصرى مناقشة أية مواضيع يختارها.

يذكر أن موران سوف يلقى بكلمة بمؤتمر فى مرسى مطروح غدّا الأربعاء حول الطاقة المتجددة فى مصر.

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