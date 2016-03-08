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جريمة بشعة بمصر ضحيتها فتاة 14 سنة.. و جارتها 19 سنة تكشف سبب فعلها ذلك

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جريمة بشعة بمصر ضحيتها فتاة 14 سنة.. و جارتها 19 سنة تكشف سبب فعلها ذلك جريمة بشعة بمصر ضحيتها فتاة 14 سنة.. و جارتها 19 سنة تكشف سبب فعلها ذلك

إستطاعت الاجهزة الامنية بالبحيرة بعد تظافر الجهود من كشف الغير معلوم في قضية مقتل فتاة لم تكمل الخامس عشر من عمرها بعد … و تفاصيل الواقعة كانت على المنحى التالي حسب مصادر مقربة لنا من الاجهزة الامنية بالبحيرة :

كانت ” م ع ع ” صاحبة 14 سنة قد وصلت للمستشفى جثة هادمة بعد اصابتها بحروق من الدرجة الاولى و كانت كل الحروق متفرقة على جسمها … نقلا عن تصريح والدها فقد قال في اول تصريح له ان سبب نشوب حريق في جسمها هو تسرب للغاز من الموقد و ان النيران قد امتدت حتى لامست ملابسها لتنشب فيها مما اودى بحياتها لكن التقرير الطبي لم يقتنع بتاتاً من التصريحات الاولية لوالدها و قد أكد أن هنالك جريمة في الواقعة بسبب بعض الجروح المكتشفة في فروة رأس الضحية و جبهتها …. و قد تم فتح تحقيق دقيق حول الواقعة..

لتنجح فرقة البحث بظبط جارة الضحية ” ا ص ح ” 19 سنة و ارغامها على الاعتراف بالواقعة التي اعترفت بها و روت تفاصيلها حيث قالت ” كانت علاقتي مع جارتي قوية للغاية و كنا مقربتين ، و قد كنت ادلي بكل اسراري لها و افصحت لها مؤخرا على انني كنت بعلاقة غير شرعية مع شخص يقيم بالقرب منا و انني حاملة منه في الشهر الرابع لكنها غضبت و نهرتني بقوة …”

و قد تابعت ” خشية ان تفضح سري لوالدي او اي شخص قمت بالتخطيط للتخلص منها دون اي مشاعر و قد استدرجتها في منزلها الذي كان خالي و باغتثها من الخلف حيث رطمت رأسها بحائط المطبخ حتى فقدت الوعي و بقيت اضرب في رأسها حتى زهقت روحها و قد قمت بتسريب الغاز و اشعال النيران التي امتدت لها كي اجعل سبب وفاتها طبيعيا لكني لم انجح في فعل ذلك ”

ثم ظبط أداة مستخدمة في قتل الضحية و قد كانت تحتوي على بعض خصيلات الشعر للمجني عليها …

 

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