ليلة_الأبطال بالفيديو - صلاح يتلاعب براموس وبيل.. ودجيكو يرفض الهدية

"محمد صلاح يمر بأفضل فتراته الكروية منذ عاد من الإصابة".. هكذا يرى ماركوس لوبيز المذيع والمحلل الشهير في صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتحدث ماركوس لوبيز لـFilGoal.com عما قد يقدمه محمد صلاح خلال مباراة فريقه روما ضد ريال مدريد ضمن إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح لوبيز "اللاعبون الكبار يجب عليهم أن يظهروا لنا مستواهم المتميز في مثل هذه المباريات".

مباراة صلاح

واستدرك "على صلاح أن يظهر لنا مهاراته".

وأكمل "مستواه حاليا هو الأفضل منذ عودته من الإصابة، وخط دفاع ريال مدريد لديه الكثير من المشاكل في المباريات الأخيرة".

وأردف "صلاح ضد سيرخيو راموس. هذه هي مباراة محمد صلاح".

وتطرق المذيع الإسباني للحديث عن مباراة الذهاب التي انتهت بخسارة روما 2-0 في إيطاليا.

وأفصح لوبيز "رغم خسارة روما لكن صلاح كان ممتازا وتفوق على مارسيلو".

واستدرك "ظل صلاح متفوقا حتى أجرى زيدان المدير الفني لريال مدريد بعض التعديلات، وشدد عليه الرقابة فقل مستواه كثيرا".

صلاح في إسبانيا

وردا على سؤال هل يلعب صلاح يوما ما في إسبانيا أجاب لوبيز:"بكل تأكيد، هو لاعب ممتاز وشاب صغير، وبإمكانه التطور".

واستفاض "أحب طريقته في لعب كرة القدم، وعلمت أنه سيصبح أفضل منذ أن كان لاعبا لبازل، نصحت بأن ينضم لأحد الأندية الإسبانية".

وعن طريق لعب خط هجوم روما أفصح "الفريق الإيطالي بحاجة لمباراة كبيرة من الثلاثي دييجو بيروتي وستيفان الشعراوي ومحمد صلاح، إن قدم الثلاثي مستوى جيدا وأظهر ذلك فسيصنع الفارق".

واستطرد "أعتقد في اللحظة الحالية بيل ورونالدو لن يتمكن أحد من إيقافهما في حالة واحدة وهي إن لعب ريال مدريد كفريق من دون فردية".

وعن الفارق بين ثنائي روما الخطير صلاح وستيفان شعراوي من جهة، وثنائي ريال مدريد رونالدو وجاريث بيل تحدث مقدم البرامج الشهير.

وأكد "في اللحظة الحالية، أعتقد أن رونالدو وبيل في أفضل مستوايتهم، في حين أن الشعراوي وصلاح قد يصبحان لاعبين كبار في المستقبل، لكن حاليا من المستحيل أن تسجل هدفا في كل مباراة مثل بيل ورونالدو".