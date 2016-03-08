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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يستمر تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات السحب وتتخللها بعض السحب الركامية والرعدية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول بالقرب من المرتفعات على شرق وشمال الدولة والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا مع وجود السحب الرعدية. 

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ ساعة تصل الى 55 كم/ساعة خلال نشاط السحب.  

البحر .. متوسط الموج .. يضطرب أحيانا مع نشاط السحب .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل يصل خمسة أقدام مع نشاط السحب ومن ثلاثة إلى خمسة أقدام في العمق يصل ثمانية أقدام مع نشاط السحب .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الواحدة و13 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة السابعة و50 دقيقة مساء.

                           درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    26      18              95       35 .
> دبي                        26      19              95       30 .
> الشارقة                   25       18              90       25.
> عجمان                    26      19              95        30.
> أم القيوين                27       18             90        25 .
> رأس الخيمة             27        17             90       30 .
> الفجيرة                   25       20              90       40.
> العين                     25       18              90       30 .
> ليوا                       27      18               85       30 .
> الرويس                  25      18               90       35 .
> السلع                    25       19               90       30.
> دلما                      24      19               90       45 .
> طنب الصغرى          24      19               85       45 .
> طنب الكبرى            24      19               85       45 .
> أبوموسى               28       20               90       40.

 

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