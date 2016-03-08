ما ينبغى تعلمه من سؤال شيماء عبدالمنعم بقلم| عماد الدين حسين

أشفقت كثيرًا على الزميلة شيماء عبدالمنعم المحررة الصحفية فى «اليوم السابع»، بعد ان صارت حديث الكثيرين فى مصر والوطن العربى وربما فى العالم، بعد ارتباكها الكارثى خلال المؤتمر الصحفى لنجم السينما العالمية ليورنادر دى كابريو بعد فوزه بجائزة الأوسكار.

الصحفيون تعودوا ان يضعوا الآخرين تحت القصف والقلش والإفيهات، ويشاء الحظ العثر لشيماء ان تجد نفسها ضحية السوشيال ميديا التى صارت سلاحا جبارا قادرا على سحق الجميع من كبار المسئولين إلى صغار الصحفيين وما بينهما.

أفضل ما فعلته شيماء كان مساء الأحد الماضى، حينما توقفت هى وبعض زملائها عن المكابرة واعتذرت عما فعلته فى المؤتمر الصحفى . الناس بصفة عامة يحترمون ويقدرون فضيلة الاعتذار.

ليس هدف هذه السطور هو اعادة فتح هذه القضية التى صارت موضة واتجاها يحمل اسم «?…..What about the » وهو السؤال الذى وجهته شيماء لدى كابريو، وكان بلا معنى للأسف.

هدف هذه الكلمات هو ان نسلط الضوء على حال غالبية الصحفيين المصريين خصوصا الشباب الذين صاروا مطحونين فى دوامة الحياة والمهنة، وصار حالهم يصعب على الكافر. شيماء عبدالمنعم ليست حالة خاصة، لكنها عنوان لغالبية شبابنا الصحفيين، الذين لم يجدوا من يعلمهم أو يدربهم أو يؤهلهم جيدا، وقصتها امر يختصر الدرك الذى وصلت له المعايير المهنية، اما ارتباكها امام دى كابريو فإنه يعزز التشاؤم بمستقبل الصحافة العربية كما قالت الكاتبة فى «السفير» سناء الخورى.

سوف يسارع كثيرون ويقولون: «نحن نعقد ورش عمل وندرب ونؤهل ونمرن أعدادا كبيرة من الصحفيين»، بل ان البعض سيقول ان النقابة تعد دورات تدريبية وتجعل اجتيازها شرطا لقبول الزملاء الجدد «فى جدول تحت التمرين» قبل انتقالهم إلى «جدول المشتغلين».

لا أقصد هذه الدورات ــ وللأسف بعضها شكلى ــ بل أتحدث عن بناء حقيقى لهؤلاء الشباب يضمن ان يملكوا أدواتهم الكاملة، حتى يكونوا صحفيين حقيقيين.

بالطبع لا أقصد كل الصحفيين صغار السن، لأن بينهم نماذج مبشرة وجيدة ولديها مستقبل باهر، وسبق لى أن كتبت عن نماذج مشرفة منهم فى هذا المكان قبل شهور.

ما أتحدث عنهم هم قطاع كبير من الصحفيين، بعضهم لا يقرأ الجريدة التى يعمل بها، ولم يقرأ كتابا فى حياته، ولا يجيد أى لغة أجنبية بحيث يطالع ما يكتب فى الخارج ويعرف ماذا يجرى فى الدنيا.

المعيشة الصعبة وطاحونة الحياة اليومية، مضافا إليها الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تمر بها صناعة الإعلام عموما تجعل العديد من شباب الصحفيين يعملون فيما يشبه «الساقية».. فى الصباح فى جريدتهم الأساسية، وبعد العصر فى موقع إلكترونى، وفى المساء معدون فى القنوات الفضائية. أعرف نماذج من هؤلاء تبدأ يومها فى الثامنة صباحا وتعود إلى منزلها بعد منتصف الليل. لا يأكلون جيدا، ولا ينامون جيدا، ورغم ان بعضهم ذو مستوى مهنى مرتفع إلا أن هذه الموهبة يتم قتلها فى هذه «الدوامة الجهنمية».

ونحن صغار بعد التخرج فى كلية الإعلام عام 1986 كنا نقضى أياما بحثا عن معلومة هنا أو هناك فى أرشيف دار الهلال أو أرشيف الأهرام. «ويا سعده ويا هناه» من يحصل على تصريح بدخول أرشيف الأهرام من الأستاذ أبوالسعود إبراهيم.

ورغم شح وصعوبة الحصول على المعلومات أو الوصول للمصادر وقتها فقد كنا نتبارى فى قراءة الكتب السياسية والاقتصادية والروايات ووجدنا من يعلمنا ويرشدنا.

الآن الجيل الجديد لديه «جوجل» هذا «الكائن الخرافى الذى يتيح لك معرفة كل شىء، حتى لو كان ابنك التائه فى سيبيريا»!!!.

لكن المأسة هى أن كثيرا من الصحفيين المستعجلين لا يستفيدون من انفجار المعلومات كما يجب. كثرة الصحف والمواقع والفضائيات جعلت البعض لا يدقق فى قواعد المهنة وتعليم الشباب، والأهم أنه يريد «تعبئة» المنتج بأى طريقة. صرنا نعمل بطريقة «من على وش القفص» لا أحد يشغل باله كثيرا بالتدقيق والتعميق والتركيز، والنتيجة ان صورة اعلامنا فى الخارج صارت كارثية.

بدلًا من السخرية من الزميلة شيماء ــ وقد حصلت على ما يكفيها ــ ليتنا ننشغل بإعادة النظر فى تأهيل وتدريب حقيقى للصحفيين.

وعلينا أن نتذكر ان بعض نجوم الإعلام المصرية فتوات وبعضهم بلطجية وبالتالى فماذا سنتوقع من الشباب الصغار.. أخشى أننا سندفع ثمنا مضاعفا وفادحا فى المستقبل.