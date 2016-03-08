أخبار عاجلة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة -
القاهرة أبوظبي - ما هي الأشياء الأفضل لـ عمرو وردة -
مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات" -
القاهرة أبوظبي: بعض الذكريات وأجمل الأهداف لـ محمود الخطيب .. السبت 8 إبريل 2017 -
إنريكي بعد الهزيمة: «فخور باللاعبين» -
إيسكو يهنئ ملقا بعد الفوز على برشلونة -
مساء dmc - السيد البدوي: المواطن المصري سيجني ثمار صبره نهاية هذا العام -
مساء dmc - علاء السبع: العائد على الاستثمار في مصر من أعلى عوائد الاستثمار في العالم -
حول العالم في 24 ساعة -
التعليم: طباعة امتحانات «البوكليت» في «جهة سيادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور.. ورشة عمل حول «المشكلة السكانية الأسباب والحلول» بالوادي الجديد‎

Google+ Print
صور.. ورشة عمل حول «المشكلة السكانية الأسباب والحلول» بالوادي الجديد‎ صور.. ورشة عمل حول «المشكلة السكانية الأسباب والحلول» بالوادي الجديد‎

خلال ورشة العمل

صرح حمدي كامل، مدير عام مركز إعلام الخارجة، أن المركزعقد اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام حول “المشكلة السكانية.. الأسباب والحلول” بمعهد الفتيات الأزهري الثانوي.​

وقال «كامل» إن الورشة تهدف إلى مناقشة القضية السكانية من جانب الصحي والديني والاجتماعي، حيث تناولت اليوم الجانب الطبي.

وتناولت الدكتورة سحر محفوظ يوسف، اخصائي نساء وتوليد بمستشفى الخارجة العام، مفهوم الصحة الإنجابية ومراحلها المختلفة، وأكدت أن برامج الصحة الإنجابية تستهدف جميع المراحل العمرية للفتاة وذلك من خلال التغذية السليمة منذ ولادتها كما حذرت كن خطورة الوجبات الجاهزة وتاثيرها على تكوين العظام، ثم انتقلت إلى مرحلة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية، التي تتطرأ على الفتاة فى هذه المرحلة.

وأوضحت ” يوسف”،  أهمية إجراء الفحص الذاتي للثدي بعد كل دورة شهرية، كما شرحت الأضرار النفسية لعملية ختان الإناث، وكذلك تناولت مخاطر الحمل المبكر وما يسببه من نزيف حاد للأم وصغر حجم الجنين وتعرضه للتشوهات الخلقية​.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا