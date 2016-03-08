صور.. ورشة عمل حول «المشكلة السكانية الأسباب والحلول» بالوادي الجديد‎

صرح حمدي كامل، مدير عام مركز إعلام الخارجة، أن المركزعقد اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام حول “المشكلة السكانية.. الأسباب والحلول” بمعهد الفتيات الأزهري الثانوي.​

وقال «كامل» إن الورشة تهدف إلى مناقشة القضية السكانية من جانب الصحي والديني والاجتماعي، حيث تناولت اليوم الجانب الطبي.

وتناولت الدكتورة سحر محفوظ يوسف، اخصائي نساء وتوليد بمستشفى الخارجة العام، مفهوم الصحة الإنجابية ومراحلها المختلفة، وأكدت أن برامج الصحة الإنجابية تستهدف جميع المراحل العمرية للفتاة وذلك من خلال التغذية السليمة منذ ولادتها كما حذرت كن خطورة الوجبات الجاهزة وتاثيرها على تكوين العظام، ثم انتقلت إلى مرحلة المراهقة والتغيرات الفسيولوجية، التي تتطرأ على الفتاة فى هذه المرحلة.

وأوضحت ” يوسف”، أهمية إجراء الفحص الذاتي للثدي بعد كل دورة شهرية، كما شرحت الأضرار النفسية لعملية ختان الإناث، وكذلك تناولت مخاطر الحمل المبكر وما يسببه من نزيف حاد للأم وصغر حجم الجنين وتعرضه للتشوهات الخلقية​.​