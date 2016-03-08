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«الحريري»: عرضت على «إسماعيل» فرض ضرائب تصاعدية بدلًا من رفع الدعم

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«الحريري»: عرضت على «إسماعيل» فرض ضرائب تصاعدية بدلًا من رفع الدعم «الحريري»: عرضت على «إسماعيل» فرض ضرائب تصاعدية بدلًا من رفع الدعم

قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع النواب اليوم كان إيجابيا جدا، حيث إنه استمع لكافة آراء النواب ومشكلاتهم.

وأضاف «الحريري»، لبرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء تحدث في رؤيته العامة لمشكلات ، واستعرض أمام النواب خطوط عامة لبيان المقرر عرضه أمام البرلمان يوم 27 مارس الجاري.

وتابع: «من المهم أن يلتقي رئيس الوزراء مع النواب دائما لمعرفة رأيهم في الأوضاع العامة وليس فقط الاستماع لمشكلات دوائرهم الانتخابية.. كنا نحتاج إلى أن تكون الأمور أكثر وضوحا».

وأشار إلى أن المهندس شريف إسماعيل تطرق في حديثه مع النواب إلى إمكانية رفع الدعم عن المواطنين بشكل تدريجي، مستطردا: «في رأيي هذا خطأ، ولذلك عرضت على رئيس الوزراء ترشيد الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب تصاعدية أفضل من رفع الدعم».

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